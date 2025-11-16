Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
16 ноября 12:54
 

Хабиб "украл" пояса у главы UFC и сам отдал их Махачеву (Видео)

Интересный эпизод попал в объектив камер после победы россиянина Ислама Махачева (28-1) над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3) в главном бою UFC 322 в Нью-Йорке (США), передают Vesti.kz.

Махачев разгромно забрал титул чемпиона UFC в весе Рахмонова

Сразу после оглашения результата Хабиб Нурмагомедов, работавший секундантом Махачева, забрал чемпионские пояса у главы UFC Даны Уайта, чтобы лично возложить их на своего подопечного.

Отметим, что Махачев добровольно отказался от титула в лёгком весе ради попытки завоевать пояс в полусреднем дивизионе, где выступает и Шавкат Рахмонов (19-0), занимающий третью строчку рейтинга. Казахстанец уже сделал дерзкое заявление после триумфа россиянина, сотворившего историю. В этом году Рахмонов ещё не бился из-за травмы. Его последний бой состоялся 7 декабря 2024 года, когда он по очкам прошёл ирландца Иэна Гэрри (16-1).

В соглавном бою турнира UFC 322 чемпионка успешно отстояла свой титул. Кроме того, два поединка в весе Рахмонова завершились яркими нокаутами. Подробности доступны в материале и по указанной ссылке.

UFC 322 вошёл в число четырёх заключительных турниров промоушена в 2025 году и стал одним из двух финальных номерных событий сезона.

