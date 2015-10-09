Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Казахстан лишился медали на Кубке мира по боксу

Казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек не смог выйти в полуфинал финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 55 килограммов он уступил Павану Бартвалу из Индии, который этой победой гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Сегодня выступят еще четыре представителя сборной Казахстана. Подробности доступны в этой новости.

В турнире от Казахстана участвуют восемь мужчин и пять женщин. Полный состав команды доступен по ссылке. Ранее в казахстанской федерации бокса рассказали, какие критерии учитывались при формировании сборной для участия в Нью-Дели.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.

