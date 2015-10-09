Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 14:20
 

Узбекистан сотворил сенсацию в полуфинале Кубка мира по боксу с участием Казахстана

  Комментарии

Узбекистан сотворил сенсацию в полуфинале Кубка мира по боксу с участием Казахстана ©Depositphotos

Узбекистанская боксёрша Фарзона Фозилова пробилась в полуфинал этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Продолжение
На стадии 1/2-й весовой категории до 48 килограммов ей противостояла серебряная призёрка чемпионата мира-2018, а также двукратная обладательница бронзы первенства Европы (2018, 2019) украинка Анна Охота.

Первый раунд остался за Фозиловой - четверо судьей против одного отдали победу узбекистанке. Во второй трёхминутке она также не оставила шансов сопернице, забрав все отрезки и пробившись в финал.

Таким образом, Охота завершает турнир с бронзовой медалью, а Фозилова поборется за золото соревнований.

Отметим, что на финальном этапе Кубке мира-2025 также принимает участие сборная Казахстана - пять мужчин и пять женщин. С составом можно ознакомиться по этой ссылке.

Сегодня, 18 ноября, за выход в решающую стадию поборются четверо наших боксёров. Подробная информация о соперниках и прямая трансляция поединков с участием казахстанцем доступна здесь.

 

