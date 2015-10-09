Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 16:25
 

Судьи решили судьбу боя Казахстана за финал Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев выступил в 1/2 финала на Кубке мира по боксу в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

За выход в финал в весовой категории до 80 килограммов он противостоял английскому боксеру Оладимеджи Шитту.

Поединок завершился победой Шитту единогласным решением судей. Причем, англичанин уверенно забрал первый раунд (5:0), а второй завершился раздельным решением в его пользу (3:2).

Таким образом, Шитту выступит в финале, а Бегалиев довольствуется бронзой турнира.

В Кубке мира-2025 участвуют восемь мужчин и пять женщин из Казахстана. Полный состав национальной сборной доступен здесь.

Ранее в Казахстанской федерации бокса объяснили критерии формирования состава на финал Кубка мира. С полным списком участников от World Boxing можно ознакомиться по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября в Нью-Дели.

