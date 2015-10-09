Разгромом завершился поединок Казахстана за финал Кубка мира по боксу

Казахстанская боксерша Диана Магауяева уступила на этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 80 килограммов в женской сетке она встречалась с Агатой Качмарской из Польши.

Поединок завершился победой польской боксерши единогласным решением судей, которая вышла в финал. Казахстанка довольствовалась бронзой турнира.

В Кубке мира-2025 участвуют восемь мужчин и пять женщин из Казахстана. Полный состав национальной сборной доступен здесь.

Ранее в Казахстанской федерации бокса объяснили критерии формирования состава на финал Кубка мира. С полным списком участников от World Boxing можно ознакомиться по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября в Нью-Дели.