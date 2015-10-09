Казахстан лишили дуэли с Узбекистаном в финале Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Даниял Сапарбай проиграл на этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории свыше 90 килограммов он встречался с хозяином ринга Нарендером.

Первый раунд остался за представителем Индии - 4:1. Вторая трехминутка сложилась аналогичным образом - 4:1 в пользу Нарендера. В итоге, он выиграл бой раздельным решением судей.

В финале индийский спортсмен встретится с Халимжоном Мамасолиевым из Узбекистана. Сапарбай довольствуется бронзой соревнований.

В Кубке мира-2025 участвуют восемь мужчин и пять женщин из Казахстана. Полный состав национальной сборной доступен здесь.

Ранее в Казахстанской федерации бокса объяснили критерии формирования состава на финал Кубка мира. С полным списком участников от World Boxing можно ознакомиться по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября в Нью-Дели.