"Старались друг друга "убить". Чемпион мира с рекордом 30-0 сделал признание о Головкине

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) рассказал о спаррингах с известным казахстанским боксером Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), сообщают Vesti.kz.

По словам 28-летнего боксера, он проводили тренировочные бои, когда ему было 15 лет.

"Я начал спарринговать с Геннадием Головкиным, когда мне было 15 лет, и оставался его основным спарринг-партнёром примерно до 19. В последний раз мы спарринговали перед его боем с Дэниэлом Джейкобсом.

Я многое помню из того периода. Геннадий Головкин — большой ему респект. Он отличный человек и великий чемпион как внутри ринга, так и за его пределами. Он действительно взял меня под своё крыло и многому научил. Мы вместе тренировались, много спарринговали, понимаете? И я отдаю ему всю заслугу.

Он — причина того, что я нахожусь на нынешнем уровне. Каждый раз, когда мы выходили на спарринг, это были не просто тренировочные раунды — это были настоящие бои, и мы работали очень жёстко. Он тот боец, у которого я научился огромному количеству вещей. Как я и сказал, те спарринги не были обычными спаррингами — мы оба старались друг друга "убить".

Поэтому мне пришлось учиться очень быстро. У него была разрушительная мощь, так что мне пришлось научиться работать ногами, уходить с линии атаки, блокировать, контратаковать — и всё это сделало меня лучше. Эти спарринги сформировали меня как бойца. Так что снова — вся заслуга Геннадию Головкину. Именно те спарринги сделали меня тем, кто я есть", - цитирует Бенавидеса Bigfightweekend.

22 ноября Давид проведет бой против Энтони Ярда (27-3, 24 КО) за титул чемпиона мира WBC в полутяжёлом весе.

Ранее стало известно, что 43-летний Головкин намерен провести прощальный бой в Казахстане.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

При этом официально о завершении карьеры GGG не объявлял.