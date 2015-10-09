Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 07:12
 

Битва Казахстан - Узбекистан: прямая трансляция четырёх боёв за финал Кубка мира по боксу

  Комментарии

Битва Казахстан - Узбекистан: прямая трансляция четырёх боёв за финал Кубка мира по боксу Санжарали Бегалиев (справа). ©Сали Сабиров/пресс-служба НОК РК

Сегодня, 18 ноября, состоятся полуфинальные бои этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

В этот день на ринг выйдут четыре представителя Казахстана: двое выступят в дневной сессии, которая начнётся в 13:30 по времени Астаны, ещё двое — в вечерней, стартующей в 17:30. Прямая трансляция будет доступна по ссылке ближе к началу поединков.

Дневная сессия (13:30)

  • Свыше 80 кг (женщины): Асель Токтасын vs Олтина Сотимбоева (Узбекистан)
  • 80 кг (мужчины): Санжарали Бегалиев vs Оладимеджи Шитту (Англия)

Вечерняя сессия (17:30)

  • 80 кг (женщины): Диана Магауяева vs Агата Качмарска (Польша)
  • 90+ кг (мужчины): Даниял Сапарбай vs Нарендер (Индия)

Кто представляет Казахстан на турнире

В Кубке мира-2025 участвуют восемь мужчин и пять женщин из Казахстана. Полный состав национальной сборной доступен здесь.

Ранее в Казахстанской федерации бокса объяснили критерии формирования состава на финал Кубка мира. С полным списком участников от World Boxing можно ознакомиться по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября в Нью-Дели.

