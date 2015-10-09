Скандальный блогер объявил мегабой с Энтони Джошуа: известны условия и гонорары

Известный американский блогер и профессиональный боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) объявил имя нового соперника для своего следующего боя на Netflix в декабре, сообщают Vesti.kz.

Блогер Джейк Пол подерётся с Энтони Джошуа

Его оппонентом станет бывший чемпион супертяжелого веса по версии IBF, WBA, WBO и IBO - британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок состоится 19 декабря на арене Kaseya Center (Майами, США).

"Да, это реально. Джейк Пол и Энтони Джошуа встретятся лицом к лицу в профессиональном поединке, который будет транслироваться в прямом эфире на Netflix. Пятница, 19 декабря", — говорится в сообщении Джейка.

Отмечается, что бой не будет выставочным.

Боксёры будут использовать не тренировочные (большие) перчатки, а реальные — 10-унциевые. Сам поединок рассчитан на 8 раундов (по 3 минуты).

При этом в команде Пола выставили условия Джошуа - экс-чемпион должен весить до 111,1 килограмма. В последний раз с таким весом британец выходил против Александра Усика (летом 2022 года).

Бой Пол – Джошуа пройдёт на стриминге Netflix, с которым сотрудничает блогер. DAZN (платформа Энтони) же получил солидную компенсацию.

Инсайдеры утверждают, что за этот бой 36-летний Джошуа заработает 65 миллионов долларов. Гонорар 28-летнего Пола не раскрывается, хотя ранее говаривали, что призовой фонд будет разделен поровну. Но, скорее всего, гонорар Пола будет больше.

Изначально соперником Пола должен был стать чемпион мира в легком весе, обладатель пояса WBA Super Джервонта Дэвис, однако бой сорвался.

Блогер рассказал, что с именитым боксёром невозможно работать. Причина - постоянные опоздания, несерьёзное отношение к съемкам и проблемы с законом.

Бой Джейк Пол - Джервонта Дэвис должен был состояться 14 ноября на арене State Farm в Атланте (штат Джорджия, США).

Поединок имел характер выставочного и не вошёл бы в профессиональную статистику, так как между бойцами слишком большая разница в весовых категориях.

Кто такой Энтони Джошуа?

Энтони Джошуа - британский боксёр-профессионал, двукратный чемпион мира в тяжёлом весе, завоевавший титулы WBA, IBF, WBO и IBO.

В 2017 году Джошуа сенсационно победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, завоевав титул WBA и закрепив статус звезды. Однако в 2021 и 2022 годах он дважды уступил Александру Усику по очкам, потеряв чемпионские пояса.

В 2024 году Джошуа столкнулся с Даниэлем Дюбуа и неожиданно проиграл нокаутом в пятом раунде, что стало одним из главных апсетов года.

Энтони Джошуа станет самым серьезным соперником для Джейка Пола.

Свой самый громкий бой блогер провёл в прошлом году. 16 ноября Полу удалось судейским решением победить легендарного Майка Тайсона.