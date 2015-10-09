Разгромом обернулся бой Казахстан - Узбекистан за финал Кубка мира по боксу

Казахстанская боксёрша Асель Токтасын провела полуфинальный поединок на этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

На этой стадии в весовой категории до 80 килограммов ей противостояла Олтиной Сотимбоева из Узбекистана.

Уже в первом раунде Токтасын удалось сбить с ног свою соперницу после попадания в челюсть, однако нокдаун отсчитан не был. Более уверена на этом отрезке смотрелась узбекистанка, которая выиграла трёхминутку.

Второй раунд снова остался за Сотимбоевой единогласным решением судей - 5:0. В последнем отрезке Асель не удалось перевернуть исход поединка и победа по очкам досталась Олтиной, которая вышла в финал соревнований. Токтасын завершает турнир с бронзовой медалью.

В рамках полуфинальных боёв сегодня, 18 октября, на ринге в Нью-Дели также появятся ещё три представителя Казахстана - прямая трансляция доступна по ссылке.

В турнире Кубка мира-2025 Казахстан представлен восемью мужчинами и пятью женщинами. Полный состав национальной команды опубликован здесь.

Ранее Федерация бокса Казахстана разъяснила принципы отбора спортсменов на финальный этап соревнований. Ознакомиться с перечнем участников, заявленных World Boxing, можно на соответствующей странице организации.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.