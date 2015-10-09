Со счётом 5:0 завершился первый бой Казахстана на Кубке мира по боксу

Сборная Казахстана по боксу провела первый бой на финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Первой от нашей команды на ринг поднялась Акбота Болат (до 48 килограммов), однако она уступила индийской спортсменке Минакши Минакши со счётом 0:5.

Казахстан на турнире представляют восемь мужчин и пять женщин.

Ранее в казахстанской федерации объяснили выбор боксёров на финал Кубка мира.

С окончательным составом участников финала Кубка мира-2025 от World Boxing можно ознакомиться.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.