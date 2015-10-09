Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
16 ноября 12:21
 

Со счётом 5:0 завершился первый бой Казахстана на Кубке мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Со счётом 5:0 завершился первый бой Казахстана на Кубке мира по боксу ©Кадр из видео

Сборная Казахстана по боксу провела первый бой на финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Казахстана по боксу провела первый бой на финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Продолжение
Казахстан разгромно выиграл первый бой на Кубке мира по боксу
16 ноября 13:30  
Анчелотти посоветовал игроку сборной Бразилии покинуть "Реал"
16 ноября 13:47  
Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для "Реала"
16 ноября 15:00  
Гвардиола отверг трёх игроков "Реала" в сделке по лидеру "Сити"
16 ноября 15:29  

Первой от нашей команды на ринг поднялась Акбота Болат (до 48 килограммов), однако она уступила индийской спортсменке Минакши Минакши со счётом 0:5.


Казахстан на турнире представляют восемь мужчин и пять женщин. С составом команды можно ознакомиться здесь.

Ранее в казахстанской федерации объяснили выбор боксёров на финал Кубка мира.

С окончательным составом участников финала Кубка мира-2025 от World Boxing можно ознакомиться здесь.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 702 человек

Реклама

Живи спортом!