Любительский бокс
16 ноября 13:30
 

Казахстан разгромно выиграл первый бой на Кубке мира по боксу

Казахстан разгромно выиграл первый бой на Кубке мира по боксу ©КФБ

Сборная Казахстана по боксу одержала первую победу на финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Её автором стал Cанжарали Бегалиев (до 80 килограммов), оказавшийся сильнее Ким Минсона из Южной Кореи - 5:0.

Сегодня первой от нашей страны на ринг поднялась Акбота Болат (до 48 килограммов), увы, она уступила Минакши Минакши из Индии.

Казахстан на турнире представляют восемь мужчин и пять женщин. С составом команды можно ознакомиться здесь.

В казахстанской федерации бокса ранее пояснили, по каким критериям был сформирован состав для участия в финале Кубка мира.

Ознакомиться с окончательным списком участников финала Кубка мира-2025 от World Boxing можно по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 701 человек

Живи спортом!