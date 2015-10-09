Казахстан разгромно выиграл первый бой на Кубке мира по боксу

Сборная Казахстана по боксу одержала первую победу на финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Её автором стал Cанжарали Бегалиев (до 80 килограммов), оказавшийся сильнее Ким Минсона из Южной Кореи - 5:0.

Сегодня первой от нашей страны на ринг поднялась Акбота Болат (до 48 килограммов), увы, она уступила Минакши Минакши из Индии.

Казахстан на турнире представляют восемь мужчин и пять женщин. С составом команды можно ознакомиться здесь.

В казахстанской федерации бокса ранее пояснили, по каким критериям был сформирован состав для участия в финале Кубка мира.

Ознакомиться с окончательным списком участников финала Кубка мира-2025 от World Boxing можно по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.