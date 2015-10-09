Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
16 ноября 17:51
 

Сенсацией обернулся бой Узбекистана за медаль Кубка мира по боксу

Сборная Узбекистана понесла первую неудачу на финальной стадии Кубка мира World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале турнира в весовой категории до 54 кг среди женщин Нигина Уктамова уступила хозяйке ринга Прити — судьи единогласно отдали победу индийской спортсменке (0:5). Для Уктамовой это поражение стало заключительным на турнире: она завершила выступление без медали, тогда как Прити вышла в полуфинал и гарантировала себе минимум бронзовую награду.

В этот день на ринг выходили ещё три представителя Узбекистана. В мужских категориях уверенные победы одержали Адхамжон Мухиддинов (65 кг), переигравший южнокорейца Чан Дон Вана со счётом 5:0, и супертяжеловес Халимжон Мамасолиев (90+ кг), который столь же убедительно победил Ахмеда Хагага из Австрии — 5:0.

У женщин успешно стартовала Азиза Зокирова (70 кг): в своём первом поединке на турнире она оказалась сильнее Патрисии Мбаты из Нигерии, выиграв также единогласным решением судей — 5:0.

Ранее Казахстан разгромно выиграл первый бой на Кубке мира по боксу.

Казахстан на турнире представлен расширенной командой — восемь боксеров среди мужчин и пять среди женщин. Полный состав сборной доступен по этой ссылке.

Ранее в Федерации бокса Казахстана подробно разъяснили критерии отбора спортсменов, включённых в заявку на финальную стадию Кубка мира.

Окончательный список участников финала Кубка мира-2025 под эгидой World Boxing также опубликован здесь.

Соревнования в Нью-Дели проходят с 16 по 20 ноября.

