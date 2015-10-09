Непобеждённый казахстанец нокаутировал соперника в дебютном бою в США

Казахстанский боксёр Айдос Медет (14-0, 10 КО) успешно дебютировал на американском ринге, одержав уверенную победу нокаутом, передают Vesti.kz.

Его первый бой в США состоялся на вечере профессионального бокса в Лонг-Бич (Калифорния), где 24-летний спортсмен встретился с опытным мексиканским боксером Давидом Рейесом Котой (25-15-2, 13 КО).

Поединок во втором полулёгком весе был рассчитан на шесть раундов, однако Медету понадобилось меньше времени, чтобы завершить встречу досрочно. Для казахстанца эта победа стала уже четырнадцатой в профессиональной карьере, сохранив его статус непобеждённого.

Айдос Медет выступает на профи-ринге с 2018 года и до недавнего времени практически все свои бои проводил на родине — лишь однажды выезжал за пределы Казахстана, выступив в 2023 году на вечере бокса в Стамбуле.

Предыдущий бой казахстанец провёл в мае в Актобе, где нокаутировал Канагата Манатулы (9-3, 7 КО) и завоевал титул чемпиона Комиссии профессионального бокса Казахстана во втором легчайшем весе.

