Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
16 ноября 19:56
 

Непобеждённый казахстанец нокаутировал соперника в дебютном бою в США

  Комментарии

Поделиться
Непобеждённый казахстанец нокаутировал соперника в дебютном бою в США Айдос Медет. ©instagram.com/aidosmedet/

Казахстанский боксёр Айдос Медет (14-0, 10 КО) успешно дебютировал на американском ринге, одержав уверенную победу нокаутом, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский боксёр Айдос Медет (14-0, 10 КО) успешно дебютировал на американском ринге, одержав уверенную победу нокаутом, передают Vesti.kz.

Его первый бой в США состоялся на вечере профессионального бокса в Лонг-Бич (Калифорния), где 24-летний спортсмен встретился с опытным мексиканским боксером Давидом Рейесом Котой (25-15-2, 13 КО).

Поединок во втором полулёгком весе был рассчитан на шесть раундов, однако Медету понадобилось меньше времени, чтобы завершить встречу досрочно. Для казахстанца эта победа стала уже четырнадцатой в профессиональной карьере, сохранив его статус непобеждённого.

Айдос Медет выступает на профи-ринге с 2018 года и до недавнего времени практически все свои бои проводил на родине — лишь однажды выезжал за пределы Казахстана, выступив в 2023 году на вечере бокса в Стамбуле.

Предыдущий бой казахстанец провёл в мае в Актобе, где нокаутировал Канагата Манатулы (9-3, 7 КО) и завоевал титул чемпиона Комиссии профессионального бокса Казахстана во втором легчайшем весе.


Алимханулы записали первое поражение в карьере и "лишили" титулов

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19   •   Нидерланды   •   Отборочный раунд 1, Группа 1, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
- : -
Кипр (U-19)
Кипр (U-19)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-19)
Ничья
Кипр (U-19)
Проголосовало 144 человек

Реклама

Живи спортом!