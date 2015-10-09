Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 10:07
 

Поражение Ангелины Лукас в бою за титул WBA отменили. Названа причина

  Комментарии

Поделиться
Поражение Ангелины Лукас в бою за титул WBA отменили. Названа причина ©instagram.com/angelina_lukas1997/

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас поделилась неожиданными новостями о своем недавнем поединке с американкой Катрин Рене Линдемут за титул WBA Gold в наилегчайшем весе, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас поделилась неожиданными новостями о своем недавнем поединке с американкой Катрин Рене Линдемут за титул WBA Gold в наилегчайшем весе, сообщают Vesti.kz.

Их бой прошёл 14 ноября в Каире (Египет) и продлился все отведённые десять раундов. По их итогам судьи присудили победу Линденмут раздельным решением: двое судей насчитали 96-94 в пользу американки, один судья - 98-92 в пользу Лукас.

Однако теперь на сайте боксерской статистики BoxRec бой значится как несостоявшийся. Причиной указано "После расследования Египетской ассоциации профессионального бокса".

По словам Лукас, поединок официально признан несостоявшимся (No Contest). Причиной стали нарушения со стороны соперницы.

"Сегодня бой официально признан No Contest: победа соперницы не засчитана, она не прошла допинг-тест, и были выявлены ошибки в судействе. Но самое главное — я знаю, что каждый раунд я дралась честно, открыто и до последней секунды", — написала Лукас в соцсетях.


Добавим, что на счету Лукас 15 побед и 1 поражение (от чилийки Даниэлы Асенхо в 2023 году в Турции) и завоеванный титул чемпионки мира IBO во втором наилегчайшем весе.

По данным BoxRec, на 26 декабря у казахстанки запланирован бой в Актобе. Соперница пока неизвестна.


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Испания   •   Групповой этап, мужчины
19 ноября 00:45   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Турция
Проголосовало 537 человек

Реклама

Живи спортом!