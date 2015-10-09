Казахстан против Узбекистана: прямая трансляция Кубка мира по боксу

Сегодня, 17 ноября, в Нью-Дели (Индия) пройдет второй соревновательный день финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, передают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут пять спортсменов.

Дневная сессия стартует в 13:30 по времени Астаны:

55 кг. Нурсултан Алтынбек против Павана Бартвала (Индия);

75 кг. Аман Конысбеков против Жавохира Абдурахимова (Узбекистан);

90 кг. Бекзат Танатар против Навина Кумара (Индия).

Вечерняя сессия начнется в 17:30:

50 кг. Нурзат Онгаров против Сингх Джадумани Манденгбама (Индия);

70 кг. Нурбек Мурсал против Ихтиара Нишонова (Кыргызстан).

В турнире Казахстан представляют восемь мужчин и пять женщин. Ознакомиться с полным составом команды можно тут.

Ранее в казахстанской федерации бокса объяснили, по каким критериям формировался состав для участия в финале Кубка мира.

Полный список участников финала Кубка мира-2025 от World Boxing доступен по этой ссылке.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.