Разгромом обернулся бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Нурзат Онгаров уступил в финальном этапе Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала в весовой категории до 50 килограммов он встречался с представителем Индии Сингхом Джадумани.

Поединок завершился победой индийского боксера единогласным решением судей (5:0).

Таким образом, Джадумани вышел в полуфинал, гарантировав себе как минимум бронзу турнира. Онгаров вылетел сразу, по итогам первого боя.

Сегодня от Казахстана на ринг выйдет еще один боксер Нурбек Мурсал (до 70 килограммов).

Ранее казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов), Аман Конысбеков (до 75 килограммов) и Бекзат Танатар (до 90 килограммов) также не смогли выйти в полуфинал.

На финальном этапе Кубка мира Казахстан представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин. Полный состав доступен по ссылке.

В Казахстанской федерации бокса подробно объяснили, по каким критериям формировалась сборная для участия в турнире.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.