Судьи решили судьбу медали в дуэли Кубка мира Казахстан - Узбекистан

Боксер сборной Казахстана Аман Конысбеков не смог выиграть медаль финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 75 килограммов он проиграл представителю Узбекистана Жавохиру Абдурахимову - 1:4. Выход в полуфинал гарантировал Абдурахимову как минимум бронзовую медаль.

Ранее другой казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов) также не смог выйти в полуфинал.

Сегодня от Казахстана на ринг еще поднимутся Нурзат Онгаров (до 50 килограммов), Нурбек Мурсал (до 70 килограммов) и Бекзат Танатар (до 90 килограммов).

На финальном этапе Кубка мира Казахстан представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин. Полный состав доступен по ссылке.

В Казахстанской федерации бокса подробно объяснили, по каким критериям формировалась сборная для участия в турнире.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.