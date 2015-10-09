Казахстан сенсационно выиграл группу и поборется за выход на Евро-2026

Юношеская сборная Казахстана (U17) стала победительницей группы в отборе на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

Команда Бауыржана Сагындыка сенсационно заняла первое место в квартете 8, матчи которого прошли в Хорватии.

Казахстан финишировал во главе группы, набрав шесть очков. Хорваты с таким же активом расположились следом, Нидерланды с пятью баллами стали третьими, а Албания, набрав всего одно очко, замкнула таблицу группы.

Любопытно, что на старте отбора Казахстан сенсационно обыграл Хорватию - 2:1, во втором туре уступил Нидерландам (1:4), а в заключительном туре казахстанцы обыграли Албанию со счетом 2:1.

Хорваты в заключительном туре вдесятером проигрывали Нидерландам со счетом 0:2, но сумели вырвать победу - 3:2 и по дополнительным показателям финишировали вторыми.

Хорватская и казахстанская сборные поднялись в Лигу A и весной 2026 года во втором раунде поборются за семь путевок в финальную часть чемпионата Европы в Эстонии, а также за путёвки на юношеский ЧМ-2026 (U17) в Катаре. Жеребьёвку этой стадии проведут 10 декабря.