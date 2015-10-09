Казахстан победил и опередил Нидерланды с Хорватией в отборе на Евро-2026

Юношеская сборная Казахстана (U17) одержала победу над сверстниками из Албании в матче отбора на Евро-2026, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего тура группы 8, который прошел в Неделишче (Хорватия) казахстанцы одержали победу со счетом 2:1.

Первый гол на 21-й минуте забил 15-летний воспитанник "Кайрата" Роман Черноморец.

На 58-й минуте Абылай Жылкайдар удвоил преимущество сборной Казахстана. На 76-й минуте албанцы остались в меньшинстве после удаления Эльсона Хималари.

Впрочем, на 90+5 минуте Албания забила гол, который на свой счет записал Арменд Муслика.

В параллельном матче сборная Хорватии, играя в меньшинстве и уступая - 0:2, вырвала победу у Нидерландов со счетом 3:2.

Таким образом, команда Бауыржана Сагындыка набрала шесть очков и заняла первое место в квартете. Вторыми в группе стали хорваты, также набравшие шесть баллов, сборная Нидерландов заняла третье место с пятью очками, а у Албании один балл и последняя, четвертая строчка.

Таким образом, Хорватия и Казахстан вышли в Лигу A и весной 2026 года во втором раунде разыграют семь путевок в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в Эстонии, а также места на чемпионате мира-2026 (U17) в Катаре.

Жеребьевка второго раунда состоится 10 декабря.