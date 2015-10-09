Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Вчера 19:00
 

Лука Модрич определился со своим будущем перед ЧМ-2026

  Комментарии

Лука Модрич определился со своим будущем перед ЧМ-2026 Лука Модрич. ©instagram.com/hns_cff

Капитан сборной Хорватии и полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич принял решение о своём будущем, передают Vesti.kz.

Модрич остаётся в "Милане"

Ранее стало известно, что "россонери" готовы продлить контракт с 40-летним хавбеком до 2027 года. Теперь появилась позиция самого хорвата: он планирует остаться в итальянском клубе, продолжая выступать на высоком уровне. По данным SempreMilan, его выбор связан с желанием поддерживать оптимальную физическую форму и играть на максимуме перед чемпионатом мира-2026.

Цели на сезон 2025/26

Главная цель хавбека на текущий сезон — выиграть с "Миланом" Серию А. В 11 матчах чемпионата Модрич выходил в стартовом составе все встречи, демонстрируя высокую результативность и точность передач. Он выполняет ключевую роль в центре поля, помогая команде как в атаке, так и в обороне.

Путь к ЧМ-2026 и продление контракта

После завершения сезона Модрич намерен отправиться на ЧМ-2026 в составе сборной Хорватии, где он вместе с командой уже обеспечил прямую путёвку. По окончании мирового первенства обладатель "Золотого мяча"-2018, как ожидается, подпишет продление контракта с "Миланом" ещё на один год — до 2027-го. Таким образом, хорват сможет совместить выступления за клуб и национальную команду, продолжая оставаться одним из лидеров "россонери".

Ранее стало известно, что Модрич решил продолжить карьеру в "Реале": президент "сливочных" Флорентино Перес отреагировал.

Добавим также, что Модрич назвал Пересу лучшего полузащитника для "Реала".

Модрич отклонил многомиллионное предложение и выбрал новый клуб


Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11 Торино 11 3 5 3 10-16 14
12 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
13 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19 Верона Хеллас 11 0 6 5 6-16 6
20 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Испания   •   Групповой этап, мужчины
19 ноября 00:45   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Турция
Турция
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Турция
Проголосовало 529 человек

