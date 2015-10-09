Лидер сборной Казахстана хочет продолжить карьеру в Европе

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов может вновь вернуться в Европу и продолжить карьеру в зарубежном клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оразов продуктивно провел время в аренде в "Елимае", где получал максимальное количество игрового времени, а также достиг результат с командой - четвертое место в КПЛ и путевка в квалификацию Лиги конференций.

Кроме того, период в "Елимае" помог Оразову вернуть себе место в сборной Казахстана. Хавбек вдохновенно провел заключительный матч отбора на чемпионат мира-2026 с Бельгией (1:1) и доказал, что вернул былые кондиции.

Права на Оразова по-прежнему принадлежат датскому "Силькеборгу". Однако там на позиции, где мог бы играть Рамазан, конкуренция лишь повысилась. К тому же, главным тренером остается Кент Нильсен, который в определенный момент перестал доверять казахстанцу.

Но, возможно, Оразов найдет новый вариант продолжения карьеры в Европе. При этом игрок, наверняка, будет востребован в Казахстане - тот же "Елимай" готов обсуждать выкуп хавбека. Но, помимо клуба из Семея, на полузащитника будут претендовать и другие казахстанские клубы.

Напомним, что помимо "Елимая" и "Силькеборга", Оразов ранее играл в словенском "Копере", российской "Чайке" (Песчанокопское), латвийском "Даугавпилсе", казахстанских "Актобе", "Тобол" (Костанай) , "Аксу". Профессиональную карьеру Оразов начал в алматинском "Кайрате", воспитанником которого является.