КПЛ
Вчера 18:23
 

Лидер сборной Казахстана хочет продолжить карьеру в Европе

  Комментарии

Лидер сборной Казахстана хочет продолжить карьеру в Европе ©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов может вновь вернуться в Европу и продолжить карьеру в зарубежном клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня 07:32  

Оразов продуктивно провел время в аренде в "Елимае", где получал максимальное количество игрового времени, а также достиг результат с командой - четвертое место в КПЛ и путевка в квалификацию Лиги конференций.

Кроме того, период в "Елимае" помог Оразову вернуть себе место в сборной Казахстана. Хавбек вдохновенно провел заключительный матч отбора на чемпионат мира-2026 с Бельгией (1:1) и доказал, что вернул былые кондиции.

Права на Оразова по-прежнему принадлежат датскому "Силькеборгу". Однако там на позиции, где мог бы играть Рамазан, конкуренция лишь повысилась. К тому же, главным тренером остается Кент Нильсен, который в определенный момент перестал доверять казахстанцу.


Но, возможно, Оразов найдет новый вариант продолжения карьеры в Европе. При этом игрок, наверняка, будет востребован в Казахстане - тот же "Елимай" готов обсуждать выкуп хавбека. Но, помимо клуба из Семея, на полузащитника будут претендовать и другие казахстанские клубы.

Напомним, что помимо "Елимая" и "Силькеборга", Оразов ранее играл в словенском "Копере", российской "Чайке" (Песчанокопское), латвийском "Даугавпилсе", казахстанских "Актобе", "Тобол" (Костанай) , "Аксу". Профессиональную карьеру Оразов начал в алматинском "Кайрате", воспитанником которого является.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Товарищеские матчи 2025   •   Хорватия, Пула   •   Товарищеский матч, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Фарерские острова
Фарерские острова
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Фарерские острова
Проголосовало 702 человек

