Какое место занимает Казахстан в отборе на Евро-2027 по футболу

Сборная Казахстана провела пятый матч в отборе на молодежный чемпионат Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы D квалификации к Евро-2027 против Молдовы прошла в Астане. Команда Андрея Ферапонтова сумела выйти вперед на шестой минуте благодаря голу Рамазана Багдата. Впрочем, на 90-й минуте Николае Ротару с пенальти восстановил равновесие и лишил сборной Казахстана победы.
Таким образом, после пяти матчей у казахстанцев четыре очка и четвертое место из шести. Команда Ферапонтова по дополнительным показателям обходит команду Молдовы, у который тоже четыре балла.
Сборной Казахстана одержала лишь одну победу в текущем отборе - дома над Андоррой (1:0).
Кроме того, команда Ферапонтова проиграла дома Англии (0:2), в гостях Андорре (0:1) и Словакии (1:2).
Следующую игру казахстанцы проведут в марте 2026 года на своем поле против лидеров группы словаков.
Положение команд группы D
- Словакия - 13 очков (5 матчей);
- Англия - 12 (4);
- Ирландия - 7 (4);
- Казахстан - 4 (5);
- Молдова - 4 (5);
- Андорра - 3 (6).
Казахстан
Фарерские острова
Реклама