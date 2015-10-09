Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Какое место занимает Казахстан в отборе на Евро-2027 по футболу

Сборная Казахстана провела пятый матч в отборе на молодежный чемпионат Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы D квалификации к Евро-2027 против Молдовы прошла в Астане. Команда Андрея Ферапонтова сумела выйти вперед на шестой минуте благодаря голу Рамазана Багдата. Впрочем, на 90-й минуте Николае Ротару с пенальти восстановил равновесие и лишил сборной Казахстана победы.

Таким образом, после пяти матчей у казахстанцев четыре очка и четвертое место из шести. Команда Ферапонтова по дополнительным показателям обходит команду Молдовы, у который тоже четыре балла.

Сборной Казахстана одержала лишь одну победу в текущем отборе - дома над Андоррой (1:0). 

Кроме того, команда Ферапонтова проиграла дома Англии (0:2), в гостях Андорре (0:1) и Словакии (1:2).

Следующую игру казахстанцы проведут в марте 2026 года на своем поле против лидеров группы словаков.

Положение команд группы D

  1. Словакия - 13 очков (5 матчей);
  2. Англия - 12 (4);
  3. Ирландия - 7 (4);
  4. Казахстан - 4 (5);
  5. Молдова - 4 (5);
  6. Андорра - 3 (6).
