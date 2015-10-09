Гол на 90-й минуте лишил Казахстан победы в отборе на Евро-2027

Молодежная сборная Казахстана (U21) сыграла вничью с Молдовой в матче отборочного тура к Евро-2027, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы D прошла в столице на стадионе "Астана Арена" и завершилась вничью со счетом 1:1.
Хозяева поля сумели забить быстрый гол: на шестой минуте отличился нападающий "Кайрата" Рамазан Багдат.
Сборная Казахстана вела в счете практически всю игру, пока в конце встречи не получила пенальти в свой ворота после нарушения своего капитана Султана Аскарова.
Одиннадцатиметровый на 90-й минуте уверенно реализовал Николае Ротару.
Таким образом, на счету сборной Казахстана лишь одна победа в текущем отборе - дома над Андоррой (1:0).
Кроме того, команда Андрея Ферапонтова проиграла дома Англии (0:2), в гостях Андорре (0:1) и Словакии (1:2).
Следующую игру казахстанцы проведут в марте 2026 года на своем поле против лидеров группы словаков.
Положение команд группы D
- Словакия - 13 очков (5 матчей);
- Англия - 12 (4);
- Ирландия - 7 (4);
- Молдова - 4 (6);
- Казахстан - 4 (5);
- Андорра - 3 (6).
