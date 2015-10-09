Нокдауном и разгромом завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Бекзат Танатар вылетел с финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 90 килограммов в 1/4 финала он встречался с хозяином ринга Навином Кумаром.

Поединок завершился победой индийского боксера единогласным решением судей. Кроме того, в заключительном раунде Танатар побывал в нокдауне.

Таким образом, Кумар вышел в 1/2 финала и обеспечил себе как минимум бронзовую награду турнира.

Танатар, для которого этой бой был первым покидает турнир в Индии.

Сегодня от Казахстана на ринг еще поднимутся Нурзат Онгаров (до 50 килограммов) и Нурбек Мурсал (до 70 килограммов).

Ранее казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов) и Аман Конысбеков (до 75 килограммов) не смогли выйти в полуфинал.

На финальном этапе Кубка мира Казахстан представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин. Полный состав доступен по ссылке.

В Казахстанской федерации бокса подробно объяснили, по каким критериям формировалась сборная для участия в турнире.

Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.