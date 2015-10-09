Нокдауном и разгромом завершился бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Бекзат Танатар вылетел с финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.
В весовой категории до 90 килограммов в 1/4 финала он встречался с хозяином ринга Навином Кумаром.
Поединок завершился победой индийского боксера единогласным решением судей. Кроме того, в заключительном раунде Танатар побывал в нокдауне.
Таким образом, Кумар вышел в 1/2 финала и обеспечил себе как минимум бронзовую награду турнира.
Танатар, для которого этой бой был первым покидает турнир в Индии.
Сегодня от Казахстана на ринг еще поднимутся Нурзат Онгаров (до 50 килограммов) и Нурбек Мурсал (до 70 килограммов).
Ранее казахстанский боксер Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов) и Аман Конысбеков (до 75 килограммов) не смогли выйти в полуфинал.
На финальном этапе Кубка мира Казахстан представлен командой из восьми мужчин и пяти женщин. Полный состав доступен по ссылке.
В Казахстанской федерации бокса подробно объяснили, по каким критериям формировалась сборная для участия в турнире.
Соревнования проходят с 16 по 20 ноября.
Нидерланды
Литва
75%
0%
25%
Реклама