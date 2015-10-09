Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 20:00
 

Казахстан гарантировал себе медаль Кубка мира по боксу

  Комментарии

Казахстан гарантировал себе медаль Кубка мира по боксу Нурбек Мурсал. Фото: Kazakhstan Boxing Federation©

Казахстанский боксер Нурбек Мурсал гарантировал себе медаль финального этапа Кубка мира-2025 от World Boxing, который проходит в Нью-Дели (Индия), сообщают Vesti.kz.

Продолжение
В 1/4 финала в весовой категории до 70 килограммов он встречался с Ихтиаром Нишоновым из Кыргызстана и одержал победу.

За выход в финал Мурсал встретится с соперником из Украины Юрием Захарьевым. Их поединок пройдет 19 ноября.


Отметим, что это первая победа у Казахстана во второй день турнира в Индии.

Ранее Нурзат Онгаров (до 50 килограммов), Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов), Аман Конысбеков (до 75 килограммов) и Бекзат Танатар (до 90 килограммов) не смогли выйти в полуфинал.

На заключительном этапе Кубка мира Казахстан представлен сборной из восьми мужчин и пяти женщин. Полный список участников доступен по ссылке.

В Федерации бокса Казахстана подробно рассказали, по каким принципам формировался состав команды для этого турнира.

Сами соревнования проходят с 16 по 20 ноября.

