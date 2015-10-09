Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Отправленный казахстанцем в нокдаун Джошуа получил топовый бой

Отправленный казахстанцем в нокдаун Джошуа получил топовый бой ©instagram.com/matchroomboxing

Стриминговая платформа Netflix официально объявила, что Джейк Пол и Энтони Джошуа проведут очный бой, сообщают Vesti.kz.

Поединок назначен на 19 декабря и пройдет в Майами, на арене "Касея Центр".

Для Джошуа (28–4) это станет возвращением после сентябрьского нокаута от Дэниела Дюбуа в 2024 году. Пол (12–1) вновь выйдет в ринг после летнего триумфа над Хулио Сесаром Чавесом-младшим.

Первая пресс-конференция перед боем запланирована на 21 ноября.

Ранее бывший британский боксёр Энтони Фаулер рассказывал, как во время одного из спаррингов казахстанец Иван Дычко (15-1, 14 КО) сумел отправить Джошуа в нокдаун.

Дычко, кстати, 14 сентября провёл бой против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО) и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

