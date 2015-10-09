Усик лишился звания абсолютного чемпиона мира: пояс забрал нокаутёр с 20-0

Украинский супертяж Александр Усик (24–0, 15 КО) отказался от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), передают Vesti.kz.

WBO подтверждает отказ Усика

WBO официально сообщила, что 38-летний спортсмен принял решение отказаться от титула чемпиона мира в супертяжёлом весе. Организация подчеркнула, что это не прощание с карьерой боксера, а лишь временная пауза.

"WBO выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Александру Усику — непобеждённому чемпиону мира в двух дивизионах, абсолютному чемпиону мира по версии WBO и бойцу, который заслужил и воплотил в себе каждое право и честь, связанные со статусом Суперчемпиона WBO", — отметили в официальном заявлении.

Новый чемпион — Фабио Уордли

После отказа Усика британец Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), ранее владеющий "временным" титулом WBO, повышен до полноценного чемпиона мира. Уордли завоевал временный пояс 25 октября, остановив в 11 раунде новозеландца Джо Паркера (36-4, 24 KO). Теперь он официально считается действующим чемпионом организации в супертяжёлом весе.

Остаётся легендой, но теряет "абсолюта"

На данный момент 38-летний украинский боксёр остаётся непобеждённым и дважды становился абсолютным чемпионом мира — сначала в первом тяжёлом, а затем в супертяжёлом весе.

В июле этого года Усик в реванше нокаутировал американца Даниэля Дюбуа (22–3, 21 КО), завоевав пояс IBF и вновь оформив статус абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Теперь же украинец лишается этого титула из-за отказа от пояса WBO.

