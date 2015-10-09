Тренер "Барыса" возглавит команду на Матче звёзд КХЛ

Михаил Кравец из астанинского "Барыса" будет главным тренером команды KHL World Stars на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Компанию ему составит Жерар Галлан из китайского клуба "Шанхайские драконы".

Матч звёзд КХЛ пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нём примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", магнитогорского "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".

Михаил Кравец был участником Матча звёзд КХЛ 2023 в Санкт-Петербурге. В лиге специалист возглавлял СКА, "Витязь", "Амур", "Авангард", "Куньлунь Ред Стар" и "Барыс", на его счету 415 матчей и 201 победа. Наивысший результат, которого он добивался в качестве главного тренера в КХЛ, – бронзовые медали сезона-2022/2023.

Жерар Галлан дебютирует на Матче звёзд КХЛ. Специалист проводит в КХЛ первый сезон, сейчас на его счету 34 матча и 14 побед. Ранее Галлан работал в НХЛ и возглавлял сборную Канады, в 2021 году под его руководством "кленовые листья" завоевали золото чемпионата мира.

Составы команд на Матч звёзд КХЛ-2026

Участники звёздного уикэнда были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.

В итоге в Матче звёзд КХЛ-2026 примет участие один игрок "Барыса" - Адам Шил сыграет за команду KHL World Stars.



Состав KHL RUS Stars выглядит следующим образом:

вратари: Филипп Долганов ("Нефтехимик"), Максим Дорожко ("Амур");

защитники: Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Даниил Пыленков (московское "Динамо"), Егор Аланов ("Сибирь"), Никита Лямкин ("Ак Барс");

нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба - "Локомотив"), Данил Аймурзин ("Северсталь"), Константин Окулов ("Авангард"), Андрей Белозеров ("Нефтехимик"), Даниил Сероух ("Сочи"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Марат Хайруллин (СКА).



Состав KHL World Stars:

вратари: Зак Фукале (минское "Динамо"), Адам Шил ("Барыс");

защитники: Митчелл Миллер ("Ак Барс"), Иоаннис Калдис ("Северсталь"), Джозеф Кин ("Спартак"), Адам Кленденинг ("Шанхайские драконы");

нападающие: Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба - минское "Динамо"), Максим Комтуа (московское "Динамо"), Кевин Лабанк ("Шанхайские драконы"), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук ("Лада"), Адам Ружичка ("Спартак"), Эндрю Потуральски ("Авангард").



Состав KHL Ural Stars:

вратари: Владимир Галкин ("Автомобилист"), Семен Вязовой ("Салават Юлаев");

защитники: Алексей Василевский ("Салават Юлаев"), Григорий Дронов ("Трактор"), Егор Яковлев ("Металлург"), Джесси Блэкер ("Автомобилист");

нападающие: Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба - "Трактор"), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все - "Металлург"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба - "Автомобилист").



Состав KHL U23 Stars:

вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);

защитники: Антон Силаев ("Торпедо"), Даниил Орлов ("Спартак"), Никита Евсеев ("Амур");

нападающие: Егор Сурин ("Локомотив"), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов ("Торпедо"), Михаил Ильин ("Северсталь"), Герман Точилкин ("Нефтехимик"), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз (минское "Динамо").

Звёздный уик‑энд стартует 6 февраля матчем за Кубок Вызова. 7 февраля состоится первая часть мастер‑шоу и два полуфинальных матча, а 8 февраля — вторая часть конкурсов на мастерство и решающие игры турнира.

