Клуб КПЛ официально объявил решение по легионеру

Футбольный клуб "Женис" объявил о том, что грузинский защитник Зураб Тевзадзе останется в команде на следующий сезон, передают Vesti.kz.

С игроком продлили контракт до конца 2026 года.

Тевзадзе присоединился к "Женису" в прошлом году. До этого он играл на родине за команды "Дила", "Телави", "Мерани" (Тбилиси), "Сиони", "Гурия" и "Колхети-1913".

В сезоне 2025 года он сыграл за "Женис" 30 матчей и забил два гола. Столичный клуб финишировал на шестом месте в таблице КПЛ.

