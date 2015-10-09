Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 20:19
 

Клуб КПЛ официально объявил решение по легионеру

Клуб КПЛ официально объявил решение по легионеру ©ФК "Женис"

Футбольный клуб "Женис" объявил о том, что грузинский защитник Зураб Тевзадзе останется в команде на следующий сезон, передают Vesti.kz.

С игроком продлили контракт до конца 2026 года.

Тевзадзе присоединился к "Женису" в прошлом году. До этого он играл на родине за команды "Дила", "Телави", "Мерани" (Тбилиси), "Сиони", "Гурия" и "Колхети-1913". 

В сезоне 2025 года он сыграл за "Женис" 30 матчей и забил два гола. Столичный клуб финишировал на шестом месте в таблице КПЛ.

Ранее "Женис" принял важное решение по главному тренеру, подробности - по ссылке.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

