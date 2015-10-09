Клуб КПЛ принял важное решение по главному тренеру

Столичный "Женис" объявил об уходе украинского специалиста Андрея Демченко с поста главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz.

Клуб из Астаны сообщил об истечении срока контракта с Демченко. В столичном клубе поблагодарили специалиста за проделанную работу в столь короткий период и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что 49-летний специалист возглавил астанинскую команду в начале июня. Под его руководством столичный клуб в минувшем сезоне выдал впечатляющую серию из десяти матчей без поражений.

Добавим, что Демченко известен своей карьерой в амстердамском "Аяксе" в середине 90-х годов, с которым он завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл Межконтинентальный кубок.

Ранее специалист возглавлял украинский "Металлист 1925", а также грузинские "Дилу" и "Динамо" из Батуми.

