Испания
Сегодня 20:42
 

"Любимчик" Переса вывел Беллингема из себя: детали

В "Реале" неудачи видны не только на табло, но и на поле. Джуд Беллингем полностью живёт игрой и не скрывает раздражения от повторяющихся промахов Рауля Асенсио, передают Vesti.kz.

В "Реале" неудачи видны не только на табло, но и на поле. Джуд Беллингем полностью живёт игрой и не скрывает раздражения от повторяющихся промахов Рауля Асенсио, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, игрок, которого многие называют "любимчиком" Флорентино Переса, постоянно совершает потери в опасных зонах, неверные решения при выводе мяча и ошибки в обороне, которые вынуждают команду отходить назад.

Беллингем требует ответственности

Полузащитник не скрывает недовольства, протестует и требует концентрации на поле. Он понимает, что каждая ошибка нарушает план прессинга и превращает контролируемый матч в хаотичный обмен ударами, делая "Реал" уязвимым.


"Любимчик" и давление ярлыка

Асенсио чувствует давление ярлыка, что усиливает общественное внимание к его действиям. Беллингем и другие лидеры команды ожидают от игроков стабильности и надёжности. В команде-победителе ценится меритократия: играет тот, кто даёт результат и уверенность, а повторяющиеся ошибки прощаются крайне редко.

Вывод: Если Асенсио не исправит свои промахи, проблема выйдет за пределы критики болельщиков — это может подорвать доверие со стороны партнёров по команде.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 17 12 3 2 34-16 39
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
8 Сельта 16 5 7 4 20-19 22
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 16 6 2 8 24-24 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
13 Алавес 16 5 3 8 14-17 18
14 Мальорка 16 4 5 7 18-23 17
15 Реал Сосьедад 16 4 4 8 20-24 16
16 Осасуна 16 4 3 9 14-20 15
17 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
18 Валенсия 16 3 6 7 15-25 15
19 Реал Овьедо 16 2 4 10 7-26 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Чемпионат Испании 2025/26

