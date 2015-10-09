"Любимчик" Переса вывел Беллингема из себя: детали

В "Реале" неудачи видны не только на табло, но и на поле. Джуд Беллингем полностью живёт игрой и не скрывает раздражения от повторяющихся промахов Рауля Асенсио, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, игрок, которого многие называют "любимчиком" Флорентино Переса, постоянно совершает потери в опасных зонах, неверные решения при выводе мяча и ошибки в обороне, которые вынуждают команду отходить назад.

Беллингем требует ответственности

Полузащитник не скрывает недовольства, протестует и требует концентрации на поле. Он понимает, что каждая ошибка нарушает план прессинга и превращает контролируемый матч в хаотичный обмен ударами, делая "Реал" уязвимым.

"Любимчик" и давление ярлыка

Асенсио чувствует давление ярлыка, что усиливает общественное внимание к его действиям. Беллингем и другие лидеры команды ожидают от игроков стабильности и надёжности. В команде-победителе ценится меритократия: играет тот, кто даёт результат и уверенность, а повторяющиеся ошибки прощаются крайне редко.

Вывод: Если Асенсио не исправит свои промахи, проблема выйдет за пределы критики болельщиков — это может подорвать доверие со стороны партнёров по команде.

