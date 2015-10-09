Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Роналду построил самый дорогой особняк в истории Португалии

Роналду построил самый дорогой особняк в истории Португалии ©x.com/alnassrfc

Криштиану Роналду, португальская суперзвезда, завершил строительство самого дорогого частного особняка в истории страны, передают Vesti.kz

Роскошный дом расположен в престижном районе Кинта-да-Маринья неподалеку от Лиссабона – месте, которое давно считается магнитом для миллиардеров, бизнес-элиты и знаменитостей.

По оценкам экспертов, стоимость особняка достигает около 29 миллионов долларов, что делает его абсолютным рекордсменом среди частных домов в Португалии.

Новый семейный дом Роналду впечатляет не только ценником, но и наполнением.

Как пишет СentreGoals, внутри – частный кинотеатр, полноценная спа-зона, два бассейна, теннисный корт и просторный гараж, спроектированный под внушительную коллекцию суперкаров футболиста.

При этом звёздный форвард продолжает профессиональную карьеру в "Аль-Насре", к которому присоединился в январе 2023 года, и с тех пор остаётся ключевым игроком саудовской команды.

В сезоне-2024/25 португалец провёл за "Аль-Наср" 41 матч во всех турнирах и забил 35 мячей, войдя в число самых результативных футболистов сезона. В текущем сезоне Роналду уже сыграл 12 встреч в чемпионате и Суперкубке, отметившись 11 голами.

Мбаппе установил новый рекорд и повторил достижение Роналду с Месси

Ранее ключевой игрок сборной Португалии выступил с важным заявлением в преддверии чемпионата мира 2026 года.

