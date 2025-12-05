"Мы играем лучше без Роналду". Лидер сборной Португалии сделал заявление перед ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии и английского "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш высказался о роли форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в игре национальной команды, передают Vesti.kz.

Реакция на разговоры вокруг Роналду

Хавбек прокомментировал распространённое мнение о том, что сборная якобы выглядит сильнее без Криштиану Роналду на поле и подчеркнул, что подобные рассуждения во многом являются следствием неправильного восприятия роли капитана внутри команды.

"Я знаю, люди думают, будто мы играем лучше без Роналду, поскольку футболисты чувствуют себя свободнее и действуют более слаженно. Думаю, что если так и происходит, то отчасти это наша вина. Не можем переживать из-за Криштиану на поле, поскольку Криштиану способен нам помочь. В штрафной он продолжает показывать себя игроком очень высокого уровня. Он отвлекает защитников и создаёт пространство для других футболистов. Если Криштиану не сыграет, то выйдет Гонсало Рамуш. Гонсало силён в прессинге и хорош в диагональных забегах. Когда я не играю, а Бернарду (Силва) выступает на позиции 10-го номера, то Бернарду больше владеет мячом, а я чаще делаю завершающие передачи. Так всегда. Все футболисты что-то добавляют и отнимают у других. Криштиану такой же, как и мы. Мы должны знать, как адаптироваться и усиливать качества друг друга, чтобы сборная побеждала", — цитирует слова Фернандеша Canal 11.

Взаимозаменяемость и баланс в атаке

Фернандеш также отметил, что каждый игрок в сборной по-своему влияет на структуру игры. Отсутствие или присутствие конкретного футболиста меняет тактический рисунок, однако ключевым остаётся умение команды подстраиваться под эти изменения и извлекать из них максимум пользы.

Уверенный путь на чемпионат мира

Добавим, что сборная Португалии досрочно и уверенно квалифицировалась на предстоящий чемпионат мира. Команда набрала 13 очков в группе F и с первого места вышла в финальную часть турнира. Мундиаль 2026 года пройдёт следующим летом в США, Мексике и Канаде.

