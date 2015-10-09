Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 10:25
 

Мбаппе установил новый рекорд и повторил достижение Роналду с Месси

  Комментарии

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отметился новым достижением, сообщают Vesti.kz.

26-летний форвард достиг отметки в 63 гола за календарный год. Это произошло в матче с "Талаверой" в 1/16 финала Кубка Испании (3:2), в котором форвард "Реала" оформил дубль.

Таким образом, Мбаппе стал лишь четвёртым футболистом с начала 21 века, достигшим этого показателя. Ранее подобным достижением могли похвастаться только Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Кроме того, Мбаппе до одного гола сократил отставание от рекорда Роналду по голам за "Реал" за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.

До конца 2025 года "Реалу" предстоит провести ещё один матч – с "Севильей" в чемпионате Испании.


Мбаппе выступает за "Реал" с 2024 года. Контракт футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 29 голов и четыре результативные передачи.

