В сборной Египта приняли решение по Салаху после скандала в "Ливерпуле"

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан выразил полную поддержку лидеру национальной команды Мохамеду Салаху в его разногласиях с английским "Ливерпулем", передают Vesti.kz.

Хассан отметил, что на протяжении всего этого периода поддерживал постоянный контакт с Салахом и считает, что участие в Кубке африканских наций поможет форварду вернуть оптимальную форму.

"Судя по тому, что я вижу, Салах станет одним из лучших игроков этого турнира — при поддержке партнёров и тренерского штаба. Он продолжит оставаться иконой и одним из лучших футболистов мира. Я поддерживаю его во всём, как и египетские болельщики. Не забывайте, что Мохамеду Салаху важно выиграть Кубок африканских наций — помогая себе и помогая нам, а мы, тренерский штаб, команда и фанаты, можем помочь ему. Я верю в Салаха и во всех игроков. Глядя на него на тренировках и рядом с партнёрами, я вижу в нём энтузиазм футболиста, которого только что впервые вызвали в национальную сборную", — цитирует слова Хассана TNT Sports.

Ранее Мохамед Салах резко высказался о ситуации в "Ливерпуле" и своих отношениях с главным тренером Слотом, заявив, что может покинуть клуб уже в январе. Эти слова стали причиной того, что звёздный форвард был отстранён от матчей и несколько раз остался на скамейке запасных.

Салах рассматривается как ключевая фигура в борьбе Египта за победу на Кубке африканских наций. Свой первый матч на турнире команда проведёт 22 декабря против Зимбабве, и Хассан не сомневается во влиянии лидера на ход соревнований.

Напомним, в начале октября сборная Египта досрочно оформила выход на чемпионат мира-2026, обыграв команду Джибути со счётом 3:0 в матче 9-го тура африканского отбора - дубль на свой счёт тогда записал вингер "Ливерпуля".

