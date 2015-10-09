Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 21:59
 

"Ливерпуль" принял решение по Салаху после триумфа египтянина в АПЛ

"Ливерпуль" принял решение по Салаху после триумфа египтянина в АПЛ Мохамед Салах. ©Depositphotos/vldv

Руководство английского "Ливерпуля" приняло окончательное решение по будущему египетского вингера Мохамеда Салаха после громкого скандала, передают Vesti.kz.

Салах остаётся на "Энфилде"?

Как сообщает Fichajes, клуб с не рассматривает вариант расставания с Салахом в зимнее трансферное окно. В стане мерсисайдцев считают, что уход одного из лидеров по ходу сезона стал бы неоправданным риском и мог бы негативно сказаться на результатах команды. В руководстве подчёркивают, что египтянин остаётся ключевой фигурой проекта — не только из-за своей результативности, но и благодаря лидерским качествам и влиянию на раздевалку.

Скандал позади — ставка на стабильность

Несмотря на резонансные слова футболиста в адрес клуба и главного тренера Арне Слота, ситуация внутри команды была оперативно улажена. В "Ливерпуле" дали понять, что не собираются усугублять конфликт и предпочитают сосредоточиться на спортивных задачах в решающей части сезона.

Ранее Салах допускал возможность ухода в январе, что привело к его временному отстранению и пропуску матча Лиги чемпионов против "Интера" (0:1). Однако к концу недели стороны нашли общий язык.

Возвращение Салаха и победа в АПЛ

Напомним, что накануне "Ливерпуль" одержал победу в 16-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). На своём поле "красные" обыграли «Брайтон».

На 26-й минуте Арне Слот был вынужден произвести замену: вместо травмированного Джо Гомеса на поле вышел Мохамед Салах — впервые после громкого скандала.

Возвращение Салаха получилось символичным. Уже на 60-й минуте египтянин отдал результативную передачу на Экитике, оформившего дубль. Француз тем самым установил окончательный счёт встречи — 2:0.

Таким образом, Салах не только вернулся в состав, но и стал одним из ключевых участников победы, после которой в «Ливерпуле» окончательно дали понять: лидер команды остаётся и продолжает играть важную роль в планах клуба.

В Саудовской Аравии объявили вердикт по трансферу Салаха из "Ливерпуля"

