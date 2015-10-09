Кейн уделал Роббена и установил новый рекорд Бундеслиги ©

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн установил новый рекорд в чемпионате Германии по футболу, передают Vesti.kz.
32-летний форвард помог "Баварии" разгромить "Хайденхайм" (4:0) в матче 15-го тура Бундеслиги, отметившись забитым голом.
Теперь на счету британца 100 (81+19) очков по системе "гол+пас" в Бундеслиге. На это Кейну потребовалось 78 матчей, что является лучшим показателем с момента начала сбора статистики в сезоне-2004/2005.
Предыдущий рекорд принадлежал легенде "Баварии" Арьену Роббену, которому потребовалось 119 матчей для достижения отметки в 100 результативных действий.
Ending the year on a high! Great performance today to round off a brilliant start to the season. On a personal note delighted to lead the boys out as captain and reach 100 goal contributions in the Bundesliga.— Harry Kane (@HKane) December 21, 2025
Time to to recover over the winter break and go again in 2026 🙌 pic.twitter.com/jVeBYKbx3A
Кейн перешёл в "Баварию" летом 2023 года из "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне футболист провёл за мюнхенскую команду 15 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.
В Лиге чемпионов Кейн сыграл шесть матчей и забил пять голов. Также на счету нападающего пять мячей в Кубке Германии и один мяч в Суперкубке страны.
