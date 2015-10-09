Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 09:15
 

Кейн уделал Роббена и установил новый рекорд Бундеслиги

  Комментарии

Поделиться
Кейн уделал Роббена и установил новый рекорд Бундеслиги ©

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн установил новый рекорд в чемпионате Германии по футболу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн установил новый рекорд в чемпионате Германии по футболу, передают Vesti.kz.

32-летний форвард помог "Баварии" разгромить "Хайденхайм" (4:0) в матче 15-го тура Бундеслиги, отметившись забитым голом.

Теперь на счету британца 100 (81+19) очков по системе "гол+пас" в Бундеслиге. На это Кейну потребовалось 78 матчей, что является лучшим показателем с момента начала сбора статистики в сезоне-2004/2005.

Предыдущий рекорд принадлежал легенде "Баварии" Арьену Роббену, которому потребовалось 119 матчей для достижения отметки в 100 результативных действий.

Кейн перешёл в "Баварию" летом 2023 года из "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне футболист провёл за мюнхенскую команду 15 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.

В Лиге чемпионов Кейн сыграл шесть матчей и забил пять голов. Также на счету нападающего пять мячей в Кубке Германии и один мяч в Суперкубке страны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2 Боруссия-09 Д 15 9 5 1 26-12 32
3 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6 Штутгарт-1893 15 8 2 5 25-22 26
7 Айнтрахт Фр 15 7 4 4 30-30 25
8 Унион 15 6 3 6 20-23 21
9 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
12 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
13 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16 Санкт-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18 Майнц-05 15 1 5 9 13-26 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!