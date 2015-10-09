Кейн уделал Роббена и установил новый рекорд Бундеслиги ©

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн установил новый рекорд в чемпионате Германии по футболу, передают Vesti.kz.

32-летний форвард помог "Баварии" разгромить "Хайденхайм" (4:0) в матче 15-го тура Бундеслиги, отметившись забитым голом.

Теперь на счету британца 100 (81+19) очков по системе "гол+пас" в Бундеслиге. На это Кейну потребовалось 78 матчей, что является лучшим показателем с момента начала сбора статистики в сезоне-2004/2005.

Предыдущий рекорд принадлежал легенде "Баварии" Арьену Роббену, которому потребовалось 119 матчей для достижения отметки в 100 результативных действий.

Ending the year on a high! Great performance today to round off a brilliant start to the season. On a personal note delighted to lead the boys out as captain and reach 100 goal contributions in the Bundesliga.



Time to to recover over the winter break and go again in 2026 🙌 pic.twitter.com/jVeBYKbx3A — Harry Kane (@HKane) December 21, 2025

Кейн перешёл в "Баварию" летом 2023 года из "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне футболист провёл за мюнхенскую команду 15 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.

В Лиге чемпионов Кейн сыграл шесть матчей и забил пять голов. Также на счету нападающего пять мячей в Кубке Германии и один мяч в Суперкубке страны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!