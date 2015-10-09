Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Германия
Сегодня 08:40
 

"Бавария" оформила разгром 4:0 в Бундеслиге и сотворила историю

  Комментарии

Поделиться
"Бавария" оформила разгром 4:0 в Бундеслиге и сотворила историю ©ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" нанесла разгромное поражение "Хайденхайму" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Мюнхенская "Бавария" нанесла разгромное поражение "Хайденхайму" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Фойт-Арена" в Хайденхайме и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Йосип Станишич (15-я минута), Майкл Олисе (32-я), Луис Диас (86-я) и Харри Кейн (90+2).

Таким образом, команда Венсана Компани не потерпела ни одного поражения на выезде в рамках Бундеслиги за весь 2025 год.

"Баварии" это удалось лишь в третий раз в истории. Два предыдущих случая датированы 2013 и 1986 годами.

"Бавария" с 41 набранным очком занимает первое место в таблице Бундеслиги, опережая идущую второй дортмундскую "Боруссию" на девять очков. "Хайденхайм" (11) занимает предпоследнюю, 17-ю строчку.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2 Боруссия-09 Д 15 9 5 1 26-12 32
3 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6 Штутгарт-1893 15 8 2 5 25-22 26
7 Айнтрахт Фр 15 7 4 4 30-30 25
8 Унион 15 6 3 6 20-23 21
9 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
12 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
13 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16 Санкт-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18 Майнц-05 15 1 5 9 13-26 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Фулхэм
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!