"Бавария" оформила разгром 4:0 в Бундеслиге и сотворила историю

Мюнхенская "Бавария" нанесла разгромное поражение "Хайденхайму" в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Фойт-Арена" в Хайденхайме и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Йосип Станишич (15-я минута), Майкл Олисе (32-я), Луис Диас (86-я) и Харри Кейн (90+2).

Таким образом, команда Венсана Компани не потерпела ни одного поражения на выезде в рамках Бундеслиги за весь 2025 год.

"Баварии" это удалось лишь в третий раз в истории. Два предыдущих случая датированы 2013 и 1986 годами.

"Бавария" с 41 набранным очком занимает первое место в таблице Бундеслиги, опережая идущую второй дортмундскую "Боруссию" на девять очков. "Хайденхайм" (11) занимает предпоследнюю, 17-ю строчку.

