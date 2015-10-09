Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Вчера 23:16
 

Левандовски отметился крупным достижением в "Барселоне" и переписал историю

  Комментарии

Левандовски отметился крупным достижением в "Барселоне" и переписал историю Роберт Левандовски. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски вписал своё имя в историю европейского футбола, проведя 500-й матч в топ-5 лигах Европы, передают Vesti.kz.

В элитной компании Месси и Роналду

За карьеру в ведущих чемпионатах континента 37-летний форвард забил 389 голов. По этому показателю, согласно данным Opta Sports, он уступает лишь двум легендам — аргентинцу Лионелю Месси (496) и португальцу Криштиану Роналду (495), уверенно удерживаясь в тройке лучших бомбардиров эпохи.

Юбилей в победном матче

Знаковая отметка была достигнута в матче 18-го тура Ла Лиги сезона-2025/26, в котором «Барселона» на выезде обыграла "Вильярреал" со счётом 2:0. Левандовски начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте, сменив Феррана Торреса.

Статистика и карьера

Левандовски выступает за каталонский клуб с июля 2022 года. В текущем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

До перехода в "Барселону" нападающий защищал цвета дортмундской "Боруссии" и "Баварии", а на родине выступал за "Дельту", "Легию", "Знич" и "Лех", пройдя путь от польских полей до мировой футбольной элиты.

"Барселона" нашла нового кандидата на замену Левандовски: ему 28 и стоит 120 миллионов

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 01:00   •   не начат
Бетис
Бетис
(Севилья)
- : -
Хетафе
Хетафе
(Хетафе)
Кто победит в основное время?
Бетис
Ничья
Хетафе
Проголосовало 0 человек

