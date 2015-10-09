Левандовски отметился крупным достижением в "Барселоне" и переписал историю

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски вписал своё имя в историю европейского футбола, проведя 500-й матч в топ-5 лигах Европы, передают Vesti.kz.

В элитной компании Месси и Роналду

За карьеру в ведущих чемпионатах континента 37-летний форвард забил 389 голов. По этому показателю, согласно данным Opta Sports, он уступает лишь двум легендам — аргентинцу Лионелю Месси (496) и португальцу Криштиану Роналду (495), уверенно удерживаясь в тройке лучших бомбардиров эпохи.

Юбилей в победном матче

Знаковая отметка была достигнута в матче 18-го тура Ла Лиги сезона-2025/26, в котором «Барселона» на выезде обыграла "Вильярреал" со счётом 2:0. Левандовски начал встречу на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте, сменив Феррана Торреса.

Статистика и карьера

Левандовски выступает за каталонский клуб с июля 2022 года. В текущем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

До перехода в "Барселону" нападающий защищал цвета дортмундской "Боруссии" и "Баварии", а на родине выступал за "Дельту", "Легию", "Знич" и "Лех", пройдя путь от польских полей до мировой футбольной элиты.

"Барселона" нашла нового кандидата на замену Левандовски: ему 28 и стоит 120 миллионов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!