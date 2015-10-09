В России отреагировали на спор после решения ФИФА

Леонид Гольдман, представитель нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы, прокомментировал спор между бывшими форвардами сборной России Александром Кержаковым и Дзюбой за звание лучшего бомбардира в истории национальной команды, передают Vesti.kz.

Ранее ФИФА подтвердила авторство гола Кержакова в ворота Германии в 2005 году, который ранее приписывался Андрею Аршавину. У Дзюбы — 31 мяч, а на счету Кержакова — 30 голов, и переписывание результата матча с Германией может лишить Дзюбу статуса единоличного рекордсмена.

"Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера "Урала" и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом. Плюс появились грамотные пиарщики и юристы, которые пытаются раздуть эту историю. Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы. Потому что пока это лишь вбросы и сообщения в Telegram‑каналах, подогреваемые самим Александром и его командой", — рассказал Гольдман "Матч ТВ".

Он также прокомментировал появление перевода письма с английского языка:

"Видел пост — перевод какого‑то письма. Там написано, что это перевод с английского. Думаю, что среди 1,5 тысячи подписчиков его канала нашлись бы люди, которые поняли бы английский текст. Если действительно есть какие‑то бумаги, то призываю их обнародовать, а далее — понять официальную позицию РФС, будут ли они обращаться в Немецкий футбольный союз. Я всегда выступаю за движуху в медиа, за какие‑то PR‑истории, но на данный момент влезать в это не хотелось бы. Артем в любом случае безотносительно рекордов и количества голов Кержакова всегда говорил о том, что испытывает огромную гордость от игры за сборную России и всегда готов туда вернуться".

Напомним, что Кержаков хорошо известен казахстанским болельщикам по работе главным тренером "Кайрата" в 2024 году. В его тренерской карьере также были сербский "Спартак" (Суботица), кипрская "Кармиотисса", "Нижний Новгород", "Томь" и сборная России до 17 лет.

