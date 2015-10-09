Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 23:30
 

Форвард сборной Казахстана за 150 миллионов нацелился на трансфер в Европу

  Комментарии

Поделиться
Форвард сборной Казахстана за 150 миллионов нацелился на трансфер в Европу Алияр Мухамед. ©КФФ

Нападающий кокшетауского "Окжетпеса" и сборной Казахстана Алияр Мухамед сделал заявление о своём будущем, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Нападающий кокшетауского "Окжетпеса" и сборной Казахстана Алияр Мухамед сделал заявление о своём будущем, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

— Как прошел сезон лично для вас? Вы забили три гола и отдали три ассиста.

— Не могу сказать, что полностью удовлетворен. Я всегда требую от себя большего. Тем не менее, старался быть полезным команде, смог внести вклад в важные моменты. Это — большой опыт, который станет основой для меня в следующих сезонах. Хочу расти и прогрессировать, играть за лучшие клубы Казахстана. Есть мечта уехать в Европу.

— Ваш контракт с "Окжетпесом" истекает в конце этого года. Планируете ли остаться в клубе?

— Сейчас говорить конкретно рано. Все зависит от переговоров по окончании сезона. В любом решении я ставлю на первое место свое развитие. Хочется постоянно получать игровую практику.

— Вы сказали, что хотите уехать в Европу. Сейчас это реально?

— Как и у каждого футболиста, у меня есть цель. Если будет достойная возможность, я бы хотел испытать себя за границей. Но для этого нужно работать каждый день. Предложения? Нет, еще не было. Хотя, если вспомнить, агенты про интерес некоторых клубов мне рассказывали, но я вдаваться в подробности не стал. Думаю, у меня все еще впереди.

В прошедшем сезоне 24-летний форвард провёл 24 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Немецкий портал Transfermarkt оценивает Мухамеда 250 тысяч евро (около 151 миллиона тенге).

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   Финал, мужчины
23 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Болонья
Проголосовало 519 человек

Реклама

Живи спортом!