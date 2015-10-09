Натурализованный сборной Казахстана игрок определился с клубом на новый сезон

Жезказганский "Улытау" объявил о продлении контракта с вратарем Дмитрием Непогодовым, сообщают Vesti.kz.

37-летний голкипер присоединился к "Улытау" в феврале 2025 года, перейдя из украинского "Подолья". В минувшем сезоне Непогодов провёл за жезказганский клуб 24 матча, пропустил 33 мяча и трижды сыграл "на ноль".

Непогодов — воспитанник украинского футбола. Профессиональную карьеру начал в марсельском "Олимпике" в 2006 году. Сначала он играл за дубль, а затем был третьим вратарем в главной команде французского клуба. За три сезона Непогодов ни разу не сыграл за основу, поэтому в 2009 году покинул "Олимпик".

Затем играл за донецкий "Металлург", полтавскую "Ворсклу" и одесский "Черноморец". В 2017 году он приехал в Казахстан, где защищал цвета "Тобола", "Астаны" и "Ордабасы". В 2018 году Дмитрий принял гражданство Казахстана и провел 13 матчей за национальную сборную.

Отметим, что Непогодов признавался лучшим вратарем чемпионата Казахстана в 2019 году, а также дважды становился обладателем Суперкубка Казахстана (2020 и 2022).

