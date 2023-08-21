Аймбетов заинтересовал несколько клубов после ухода из Турции

Представитель нападающего сборной Казахстана Абата Аймбетова, Траян Гергишан сообщил, что у игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

"На самом деле у нас есть несколько вариантов продолжения карьеры. Посмотрим, где Абат окажется в итоге. Клубы каких стран проявляют интерес? Сохраню это в тайне", – сказал Гергишан.

30-летний форвард не выходил на поле с мая текущего года. Летом Аймбетов покинул турецкий "Адана Демирспор", став свободным агентом. В составе клуба он провёл 37 матчей во всех турнирах и отметился шестью забитыми мячами.

По итогам сезона "Адана Демирспор" вылетел из турецкой Суперлиги, а 1 июля контракт казахстанского нападающего с клубом был официально расторгнут. В настоящий момент Аймбетов находится без команды и рассматривает предложения от заинтересованных сторон.

Ранее Абат Аймбетов выступал за "Актобе", "Кайрат", "Астану", а также за самарские "Крылья Советов".

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!