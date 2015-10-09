"Манчестер Сити" принял решение по трансферу Хусанова

Появилась информация о будущем защитника сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова на фоне слухов о возможном уходе игрока зимой, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportwitness.

Слухи о трансфере

Ранее в СМИ появлялись сообщения, связывавшие Хусанова с возможным переходом в "Ланс" или "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно. Отмечалось, что французский клуб якобы рассматривал вариант возвращения защитника, а интерес со стороны английского гранда сопровождался громкими суммами.

Позиция "Манчестер Сити"

Как сообщает профильный ресурс Allez Lens, ссылаясь на собственные источники, "Манчестер Сити" занял жёсткую позицию по будущему футболиста. Английский клуб дал чётко понять, что не намерен отпускать Хусанова ни в аренду, ни на полноценный трансфер в январе. Таким образом, любые разговоры о его уходе в ближайшее окно не имеют под собой реальных оснований.

Почему возвращение в "Ланс" исключено

Также подчёркивается, что сам "Ланс" не рассматривал вариант возвращения узбекского защитника. Французский клуб не планирует приглашать игрока топ-уровня на замену травмированному Джонатану Гради, из-за чего вариант с Хусановым был изначально исключён.

Статус и достижения Хусанова

Абдукодир Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим узбекским футболистом в истории. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 10 матчей за "горожан" во всех турнирах.

