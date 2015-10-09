Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке

Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке ©x.com/ballondor

Аналитический футбольный портал Score 90 опубликовал рейтинг главных претендентов на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году, передают Vesti.kz.

Главный фаворит — Мбаппе

Первое место в списке занял капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Следом расположился норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а замкнул тройку фаворитов испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Пятёрка претендентов

По версии аналитиков, пятёрка фаворитов на «Золотой мяч»-2026 выглядит следующим образом:

  1. Килиан Мбаппе ("Реал", Франция)
  2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
  3. Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)
  4. Харри Кейн ("Бавария", Англия)
  5. Деклан Райс ("Арсенал", Англия)

Отсутствие действующего обладателя

Отдельного внимания заслуживает отсутствие в рейтинге вингера "Пари Сен-Жермен" Усмана Дембеле. Француз не вошёл в топ-5, несмотря на то, что является действующим обладателем "Золотого мяча".

Когда вручат трофей

Имя нового обладателя самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе станет известно в конце августа — начале сентября 2026 года. Торжественная церемония вручения традиционно пройдёт осенью во французском театре Шатле в Париже (Франция).

Объявлены фавориты на "Золотой мяч" - 2026: Дембеле 6-й, а Месси ворвался в 10-ку

