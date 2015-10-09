Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке

Аналитический футбольный портал Score 90 опубликовал рейтинг главных претендентов на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году, передают Vesti.kz.

Главный фаворит — Мбаппе

Первое место в списке занял капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Следом расположился норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а замкнул тройку фаворитов испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Пятёрка претендентов

По версии аналитиков, пятёрка фаворитов на «Золотой мяч»-2026 выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе ("Реал", Франция) Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия) Ламин Ямаль ("Барселона", Испания) Харри Кейн ("Бавария", Англия) Деклан Райс ("Арсенал", Англия)

Отсутствие действующего обладателя

Отдельного внимания заслуживает отсутствие в рейтинге вингера "Пари Сен-Жермен" Усмана Дембеле. Француз не вошёл в топ-5, несмотря на то, что является действующим обладателем "Золотого мяча".

Ballon d’Or 2026 Ranking, December - According to Score 90 🏆⭐️ pic.twitter.com/c1tBgqSGyM — Score 90 (@Score90_) December 23, 2025

Когда вручат трофей

Имя нового обладателя самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе станет известно в конце августа — начале сентября 2026 года. Торжественная церемония вручения традиционно пройдёт осенью во французском театре Шатле в Париже (Франция).

Объявлены фавориты на "Золотой мяч" - 2026: Дембеле 6-й, а Месси ворвался в 10-ку

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!