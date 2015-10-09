Назван фаворит на "Золотой мяч"-2026: Ямаль только 3-й, а Дембеле нет в списке

Аналитический футбольный портал Score 90 опубликовал рейтинг главных претендентов на завоевание "Золотого мяча" в 2026 году, передают Vesti.kz.
Главный фаворит — Мбаппе
Первое место в списке занял капитан сборной Франции и форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе. Следом расположился норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а замкнул тройку фаворитов испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.
Пятёрка претендентов
По версии аналитиков, пятёрка фаворитов на «Золотой мяч»-2026 выглядит следующим образом:
- Килиан Мбаппе ("Реал", Франция)
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
- Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)
- Харри Кейн ("Бавария", Англия)
- Деклан Райс ("Арсенал", Англия)
Отсутствие действующего обладателя
Отдельного внимания заслуживает отсутствие в рейтинге вингера "Пари Сен-Жермен" Усмана Дембеле. Француз не вошёл в топ-5, несмотря на то, что является действующим обладателем "Золотого мяча".
Когда вручат трофей
Имя нового обладателя самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе станет известно в конце августа — начале сентября 2026 года. Торжественная церемония вручения традиционно пройдёт осенью во французском театре Шатле в Париже (Франция).
