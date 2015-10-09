Агент Хусанова объявил вердикт по карьере узбекистанца в "Сити"

Агент защитника сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин высказался о карьере своего подопечного по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

"Для Абдукодира этот год можно оценивать как очень хороший: он совершил скачок из Чемпионата Франции в АПЛ. Игрок закрепился в составе "Манчестера", вышел со сборной Узбекистана на чемпионат мира. Сейчас он получает игровое время, что для молодого игрока очень важно", — заявил Хасбиуллин в интервью "Советскому спорту".

Абдукодир Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим узбекским футболистом в истории. В составе "горожан" 21-летний защитник в текущем сезоне провёл 10 матчей во всех турнирах.

Отдельно стоит отметить успехи Хусанова на международном уровне. В 2025 году он вместе со сборной Узбекистана добился исторического достижения — национальная команда впервые квалифицировалась на чемпионат мира. Мундиаль-2026 пройдёт следующим летом в США, Мексике и Канаде.

