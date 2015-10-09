Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 21:30
 

Агент Хусанова объявил вердикт по карьере узбекистанца в "Сити"

  Комментарии

Поделиться
Агент Хусанова объявил вердикт по карьере узбекистанца в "Сити" Абдукодир Хусанов. ©ФК "Манчестер Сити"

Агент защитника сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин высказался о карьере своего подопечного по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Поделиться

Агент защитника сборной Узбекистана и английского "Манчестер Сити" Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин высказался о карьере своего подопечного по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

"Для Абдукодира этот год можно оценивать как очень хороший: он совершил скачок из Чемпионата Франции в АПЛ. Игрок закрепился в составе "Манчестера", вышел со сборной Узбекистана на чемпионат мира. Сейчас он получает игровое время, что для молодого игрока очень важно", — заявил Хасбиуллин в интервью "Советскому спорту".

Абдукодир Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро, став самым дорогим узбекским футболистом в истории. В составе "горожан" 21-летний защитник в текущем сезоне провёл 10 матчей во всех турнирах.

Отдельно стоит отметить успехи Хусанова на международном уровне. В 2025 году он вместе со сборной Узбекистана добился исторического достижения — национальная команда впервые квалифицировалась на чемпионат мира. Мундиаль-2026 пройдёт следующим летом в США, Мексике и Канаде.

Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17-26 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!