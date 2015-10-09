Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 22:14
 

Оказавшийся не нужный Алонсо талант "Реала" представлен в новом клубе

  Комментарии

Поделиться
Оказавшийся не нужный Алонсо талант "Реала" представлен в новом клубе Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

Французский "Лион" официально объявил о переходе бразильского нападающего Эндрика Фелипе из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Французский "Лион" официально объявил о переходе бразильского нападающего Эндрика Фелипе из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

19-летний форвард будет выступать за "львов" на правах аренды до конца текущего сезона.

"Лион" рад приветствовать Эндрика, который с 29 декабря начнёт тренировки с командой, и благодарит мадридский "Реал" за плодотворные переговоры и сотрудничество, благодаря которым его приезд стал возможен", — говорится в заявлении французского клуба.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа. При этом "Лион" взял на себя обязательства по выплате части заработной платы футболиста.


Минимум игровой практики в Мадриде

В нынешнем сезоне Эндрик практически не получал игрового времени в составе "Реала". Его положение в команде не изменилось ни при предыдущем тренерском штабе, ни после назначения Хаби Алонсо. Бразилец сыграл всего три матча во всех турнирах, проведя на поле 99 минут.

Контракт и трансферная стоимость

Действующее соглашение Эндрика с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 25 миллионов евро.

Переход в "Лион", по задумке "сливочных", должен помочь молодому форварду получить регулярную игровую практику и перезапустить карьеру на европейском уровне.

Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 16 12 1 3 28-13 37
2 ПСЖ 16 11 3 2 35-14 36
3 Марсель Олимпик 16 10 2 4 36-15 32
4 Лилль 16 10 2 4 33-20 32
5 Лион 16 8 3 5 22-16 27
6 Ренн Стад 16 7 6 3 27-24 27
7 Тулуза 16 6 5 5 24-19 23
8 Страсбур 16 7 2 7 25-20 23
9 Монако ФК 16 7 2 7 26-27 23
10 Анже 16 6 4 6 17-18 22
11 Брест 16 5 4 7 21-27 19
12 Лорьян 16 4 6 6 19-28 18
13 Ницца Олимпик 16 5 2 9 19-29 17
14 Париж 16 4 4 8 21-29 16
15 Гавр 16 3 6 7 13-22 15
16 Осер 16 3 3 10 14-25 12
17 Нант 16 2 5 9 14-28 11
18 Метц 16 3 2 11 17-37 11

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!