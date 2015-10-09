Оказавшийся не нужный Алонсо талант "Реала" представлен в новом клубе

Французский "Лион" официально объявил о переходе бразильского нападающего Эндрика Фелипе из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

19-летний форвард будет выступать за "львов" на правах аренды до конца текущего сезона.

"Лион" рад приветствовать Эндрика, который с 29 декабря начнёт тренировки с командой, и благодарит мадридский "Реал" за плодотворные переговоры и сотрудничество, благодаря которым его приезд стал возможен", — говорится в заявлении французского клуба.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа. При этом "Лион" взял на себя обязательства по выплате части заработной платы футболиста.

Минимум игровой практики в Мадриде

В нынешнем сезоне Эндрик практически не получал игрового времени в составе "Реала". Его положение в команде не изменилось ни при предыдущем тренерском штабе, ни после назначения Хаби Алонсо. Бразилец сыграл всего три матча во всех турнирах, проведя на поле 99 минут.

Контракт и трансферная стоимость

Действующее соглашение Эндрика с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет 25 миллионов евро.

Переход в "Лион", по задумке "сливочных", должен помочь молодому форварду получить регулярную игровую практику и перезапустить карьеру на европейском уровне.

