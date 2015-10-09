Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба Зинедин Зидан. ©Depositphotos/Maxisports

Будущее тренерского штаба лондонского "Челси" вновь оказалось под вопросом — в английском клубе всерьёз рассматривают вариант с назначением французского специалиста Зинедина Зидана, передают Vesti.kz.

Ситуация вокруг Марески

Несмотря на публичную поддержку итальянца Энцо Марески, внутри "Челси" усиливаются разговоры о возможной смене главного тренера. По данным Caught Offside, интерес к итальянскому специалисту проявляет "Манчестер Сити", что заставило руководство лондонцев начать проработку альтернативных сценариев на случай его ухода.

Зидан — кандидат мечты

На фоне этих обсуждений вновь всплыло имя Зинедина Зидана. Легендарный француз, как сообщает Eplindex, остаётся главным и самым желанным вариантом для "Челси". Его тренерская репутация, харизма и уникальные успехи в Лиге чемпионов делают его крайне привлекательной фигурой. Однако переговоры могут оказаться непростыми: Зидан традиционно готов рассматривать проекты лишь при условии полного контроля над спортивной частью.

Другие варианты для "Челси"

Помимо Зидана, в шорт-листе клуба значатся и другие кандидаты. Среди них — бывший игрок "Челси" и нынешний главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас, наставник "Страсбура" Лиам Розениор, а также более прагматичный вариант в лице Гарета Саутгейта, недавно покинувшего пост главного тренера сборной Англии.

Тренерская история Зидана

Отметим, что единственным клубом, где Зинедин Зидан работал главным тренером, остаётся мадридский "Реал". Он возглавлял "сливочных" дважды: с января 2016 по июнь 2018 года, войдя в историю как первый тренер, трижды подряд выигравший Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018), а затем с марта 2019 по июнь 2021 года.

Ранее сообщалось, что "королевский клуб" также проявлял интерес к возвращению Зидана на тренерский мостик. Однако наиболее вероятным направлением для тренера является сборная Франции.

В "Реале" приняли решение по увольнению Алонсо и назначению Зидана

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
14 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:15   •   идёт
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 491 человек

