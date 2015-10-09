Не Франция и не "Реал": Зидан стал главным кандидатом на пост тренера топ-клуба

Будущее тренерского штаба лондонского "Челси" вновь оказалось под вопросом — в английском клубе всерьёз рассматривают вариант с назначением французского специалиста Зинедина Зидана, передают Vesti.kz.

Ситуация вокруг Марески

Несмотря на публичную поддержку итальянца Энцо Марески, внутри "Челси" усиливаются разговоры о возможной смене главного тренера. По данным Caught Offside, интерес к итальянскому специалисту проявляет "Манчестер Сити", что заставило руководство лондонцев начать проработку альтернативных сценариев на случай его ухода.

Зидан — кандидат мечты

На фоне этих обсуждений вновь всплыло имя Зинедина Зидана. Легендарный француз, как сообщает Eplindex, остаётся главным и самым желанным вариантом для "Челси". Его тренерская репутация, харизма и уникальные успехи в Лиге чемпионов делают его крайне привлекательной фигурой. Однако переговоры могут оказаться непростыми: Зидан традиционно готов рассматривать проекты лишь при условии полного контроля над спортивной частью.

Другие варианты для "Челси"

Помимо Зидана, в шорт-листе клуба значатся и другие кандидаты. Среди них — бывший игрок "Челси" и нынешний главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас, наставник "Страсбура" Лиам Розениор, а также более прагматичный вариант в лице Гарета Саутгейта, недавно покинувшего пост главного тренера сборной Англии.

Тренерская история Зидана

Отметим, что единственным клубом, где Зинедин Зидан работал главным тренером, остаётся мадридский "Реал". Он возглавлял "сливочных" дважды: с января 2016 по июнь 2018 года, войдя в историю как первый тренер, трижды подряд выигравший Лигу чемпионов (2016, 2017, 2018), а затем с марта 2019 по июнь 2021 года.

Ранее сообщалось, что "королевский клуб" также проявлял интерес к возвращению Зидана на тренерский мостик. Однако наиболее вероятным направлением для тренера является сборная Франции.

