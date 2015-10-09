Объявлен первый трансфер "Реала": бразилец перешёл в новый клуб

Бразильский нападающий Эндрик Фелипе продолжит карьеру во Франции. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, футболист перешёл в "Олимпик Лион" на правах аренды из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.
По информации источника, соглашение рассчитано до июня, при этом в договоре не предусмотрена опция выкупа. "Реал" сохранит за собой права на игрока, а "Лион" возьмёт на себя 50 процентов зарплаты 19-летнего форварда. Летом Эндрик вернётся в мадридский клуб.
Ранее уже сообщалось, что бразильский талант близок к продолжению карьеры во Франции. Этот шаг стал логичным продолжением ситуации, сложившейся для игрока в Мадриде.
В текущем сезоне Эндрик практически не получал игровой практики. Ни при прежнем тренерском штабе, ни после кадровых изменений его статус в команде не изменился. За весь сезон бразилец провёл всего 22 официальные минуты в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, так и не сумев закрепиться в ротации «Реала».
Аренда в "Лион" должна дать молодому нападающему необходимую игровую практику и возможность перезапустить развитие карьеры на высоком уровне.
🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025
Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered.
The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt
