Испания
Вчера 23:54
 

Объявлен первый трансфер "Реала": бразилец перешёл в новый клуб

  Комментарии

Объявлен первый трансфер "Реала": бразилец перешёл в новый клуб ©ФК "Реал Мадрид"

Бразильский нападающий Эндрик Фелипе продолжит карьеру во Франции. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, футболист перешёл в "Олимпик Лион" на правах аренды из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По информации источника, соглашение рассчитано до июня, при этом в договоре не предусмотрена опция выкупа. "Реал" сохранит за собой права на игрока, а "Лион" возьмёт на себя 50 процентов зарплаты 19-летнего форварда. Летом Эндрик вернётся в мадридский клуб.

Ранее уже сообщалось, что бразильский талант близок к продолжению карьеры во Франции. Этот шаг стал логичным продолжением ситуации, сложившейся для игрока в Мадриде.

В текущем сезоне Эндрик практически не получал игровой практики. Ни при прежнем тренерском штабе, ни после кадровых изменений его статус в команде не изменился. За весь сезон бразилец провёл всего 22 официальные минуты в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, так и не сумев закрепиться в ротации «Реала».

Аренда в "Лион" должна дать молодому нападающему необходимую игровую практику и возможность перезапустить развитие карьеры на высоком уровне.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

