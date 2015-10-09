Объявлен первый трансфер "Реала": бразилец перешёл в новый клуб

Бразильский нападающий Эндрик Фелипе продолжит карьеру во Франции. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, футболист перешёл в "Олимпик Лион" на правах аренды из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

По информации источника, соглашение рассчитано до июня, при этом в договоре не предусмотрена опция выкупа. "Реал" сохранит за собой права на игрока, а "Лион" возьмёт на себя 50 процентов зарплаты 19-летнего форварда. Летом Эндрик вернётся в мадридский клуб.

Ранее уже сообщалось, что бразильский талант близок к продолжению карьеры во Франции. Этот шаг стал логичным продолжением ситуации, сложившейся для игрока в Мадриде.

В текущем сезоне Эндрик практически не получал игровой практики. Ни при прежнем тренерском штабе, ни после кадровых изменений его статус в команде не изменился. За весь сезон бразилец провёл всего 22 официальные минуты в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов, так и не сумев закрепиться в ротации «Реала».

Аренда в "Лион" должна дать молодому нападающему необходимую игровую практику и возможность перезапустить развитие карьеры на высоком уровне.

🚨🔴🔵 BREAKING: Endrick to Olympique Lyon, here we go! Deal in place after exclusive story revealed two months ago.



Endrick joins OL on loan from Real Madrid, no buy option clause and 50% of salary covered.



The Brazilian will be back to Real in June. pic.twitter.com/Cm34ZO2alt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

